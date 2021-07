Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Festival culture africaine Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Festival culture africaine Nogent-le-Rotrou, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Nogent-le-Rotrou. Festival culture africaine 2021-07-18 11:00:00 – 2021-07-18 18:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Festival culture africaine, sur la promenade Camille Silvy. Entrée libre. Restauration sur place. Festival culture africaine, sur la promenade Camille Silvy. Entrée libre. Restauration sur place. +33 2 37 49 70 90 Festival culture africaine, sur la promenade Camille Silvy. Entrée libre. Restauration sur place. circonflexe dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Étiquettes évènement : Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.32137#0.82178