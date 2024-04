Festival Cultive ton Avenir : développement durable et alimentation responsable Csc Papin Mulhouse, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

AIPEVI, Csc Papin et nos partenaires sont ravis de vous proposer des activités très variés.

Venez découvrir les projets locaux sur le développement durable et l’alimentation responsable, ainsi que différents expositions et ateliers (culinaire, alimentation des sportifs, agriculture bio, santé des sols…), visite des fermes, vente des produits locaux et bien sûr, les portes ouvertes du Csc Papin, le plus ancien Centre Socio Culturel de France qui date depuis 1919.

Si vous avez un esprit entrepreneurial ou vous souhaitez que vos enfants s’imprègnent d’une dynamique entrepreneuriale, alors les élèves du lycée des Métiers F.D. Roosevelt qui font partie du programme « Entreprendre pour Apprendre » et mentoré (parmi d’autres) par la fondatrice d’AIPEVI, seront ravis de vous présenter leur mini-entreprise et leur 1er prototype.

Souhaitez-vous savoir comment le lycée agricole de Rouffach a mis fin au gaspillage alimentaire dans leur cantine et les élèves sont plus épanouis et mieux nourris ? Ou encore mieux, quelles sont leurs formations et comment vous pouvez offrir à vos enfants quelques années de scolarité dans un cadre magnifique et des bonnes perspectives de carrière ? Alors ça tombe bien car ils auront un stand parmi nous et seront ravis de partager avec vous ces informations.

Pas encore convaincue ? Alors on met la barre encore plus haut avec nos chefs cuisiniers pour vous préparer un « repas du monde » (déjeuner payant) et visite de 3 fermes (domaine de Hombourg, la ferme Frisch et l’écurie des Prés et les Champs d’Orion) où dans chaque d’entre elles en fonction de ses spécificités, vous bénéficiez d’un atelier professionnel sur l’agriculture biologique et la santé des sols (assuré par AIPEVI en partenariat avec les agriculteurs).

Pour les informations détaillées et l’agenda, merci de consulter le site www.aipevi.org.

VENDREDI

– Table ronde avec les acteurs professionnels de la région sur les projets de développement durable et l’alimentation responsable/ l’éducation à l’alimentation

– Déjeuner « Repas du monde » (payant , organisée par Csc Papin)

– Différents ateliers sur l’agriculture durable (et autres en cours de validation)

– Visite des Champs d’Orion et du domaine de Hombourg avec des ventes des produits locaux sur place

SAMEDI

– Journée portes ouvertes Csc Papin

– Exposition sur les stands du lycée Roosevelt et du lycée agricole de Rouffach

– Atelier culinaire et repas du monde (déjeuner « Repas du monde » payant – organisée par Csc Papin)

– Atelier sur l’éducation à l’alimentation (organisée par AIPEVI, le lycée agricole Rouffach et d’autres partenaires)

– Atelier sur l’alimentation des sportifs (organisée par AIPEVI, ASBE – Association Sportive et Bien-Etre et d’autres partenaires)

– Atelier sur l’agriculture bio et la santé des sols (organisée par AIPEVI)

– Atelier sur la permaculture et le jardin partagé (organisée par Csc Papin)

– Atelier de nos partenaires (à confirmer)

DIMANCHE

– Visite d’une exploitation grandes cultures et de l’écurie des Prés (ferme Frisch à Knœringue)

– Atelier à la ferme sur la santé des sols et les bonnes pratiques agricoles (organisé par AIPEVI)

– Journée portes ouvertes Csc Papin (à confirmer)

– Ateliers dans les locaux Csc Papin (à confirmer)

Csc Papin 4 rue du Gaz 68100 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

