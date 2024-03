FESTIVAL CULINAIRE « À TABLE » Terre d’estuaire Cordemais, dimanche 5 mai 2024.

À table, c’est un nouveau festival culinaire tourné vers l’estuaire et les produits qui en découlent.

À table, c’est aussi des restaurateurs locaux, des ateliers culinaires pour les adultes et pour les enfants, des conférences…

À table, c’est surtout l’occasion de passer un moment festif et convivial tous ensemble!

L’accès au festival est gratuit.

Les ateliers culinaires et le parcours de visite de Terre d’Estuaire sont payants.

Tarif réduit durant le week-end pour le centre de découverte pour tous les participants du festival “À table”. .

Début : 2024-05-05 11:00:00

fin : 2024-05-05 23:00:00

Terre d’estuaire Le Port

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@terredestuaire.fr

