Aisne Gauchy Gauchy, terre de métissage, recèle de talents culinaires aux influences mondiales.

Pour sa 3ème édition le samedi 26 novembre à 18h45, le Festival accueille des bénévoles gasiaquois d’origines , , . Ensemble ils nous feront faire des kilomètres par le goût.

Au menu : poulet aux olives, soupe de betterave, couscous, morue, flan, pâtisseries orientales mais aussi rires, bonne humeur, transmission et partage.

Le Folklore sera au RDV avec tenue de circonstance et spectacle de danse orientale.

Nous vous attendons nombreux !

