2022-07-30 – 2022-08-06

Le festival Cuivres en Ardennes vous invite à découvrir et apprécier toutes les dimensions musicales des instruments de la famille des Cuivres et Percussions. Fort du succès de la première édition, l’association Cuivres en Ardennes propose pour 2022 une deuxième édition encore plus ambitieuse ! Du 30 juillet au 06 août, découvrez un programme riche et diversifié avec des artistes d’exceptions et passionnés, de tous les univers allant de la musique classique jusque la musique Punk-Rock pour des moments de convivialité, de découverte et de fête au cœur de la ville de Sedan .

