2022-06-16 – 2022-06-19

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Sainte-Foy-la-Grande Féstival de cuisines de rue, cuisines d’ici venues d’ailleurs.

Féstival de cuisines de rue, cuisines d'ici venues d'ailleurs.

Au programme : Repas collectifs, ateliers de cuisine, concerts, théâtre équestre, déambulations, défilés, débats…

Au programme : Repas collectifs, ateliers de cuisine, concerts, théâtre équestre, déambulations, défilés, débats… +33 5 57 49 61 21 Féstival de cuisines de rue, cuisines d’ici venues d’ailleurs.

Coeur de Bastide

