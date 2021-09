Bordeaux Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Festival Cube de Musique #2 Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Festival Cube de Musique #2 Bordeaux Métropole, 15 octobre 2021, Bordeaux. Festival Cube de Musique #2

du vendredi 15 octobre au dimanche 24 octobre à Bordeaux Métropole

Le Festival Cube de Musique revient sur scène pour sa 2ème édition ! Découvrez autrement la musique classique avec la nouvelle génération d’artistes bordelaise ! Au programme : un concert dessiné, une carte blanche avec le compositeur aquitain Camille Rocailleux, une promenade pianistique mi- classique mi- jazz une expérimentation d’art visuel numérique à la rencontre des peintres impressionnistes… Laissez-vous surprendre par toutes les faces de Cube de Musique, un festival ouvert à tous ! Au prorgamme : Concert dessiné – 15 octobre 20h – Maison Cantonale de la Bastide [https://www.billetweb.fr/concert-ouverture-festival-cube-de-musique-2](https://www.billetweb.fr/concert-ouverture-festival-cube-de-musique-2) Voyage impressionniste – 16 octobre 20h et 17 octobre 11h – Théâtre de l’Inox [https://www.billetweb.fr/voyage-impressionniste-festival-cube-de-musique-2](https://www.billetweb.fr/voyage-impressionniste-festival-cube-de-musique-2) Marc-Olivier Poingt – Piano jazz+classique – 23 octobre 20h – Théâtre de la Pergola [https://www.billetweb.fr/marc-olivier-poingt-en-concert-festival-cube-de-musique-2](https://www.billetweb.fr/marc-olivier-poingt-en-concert-festival-cube-de-musique-2) Camille Rocailleux et le choeur Aïgal – 24 octobre 20h – Théâtre de la Pergola [https://www.billetweb.fr/concert-de-cloture-ensemble-a-gal-et-camille-rocailleux](https://www.billetweb.fr/concert-de-cloture-ensemble-a-gal-et-camille-rocailleux)

15euros (tarif plein), 10euros (tarif réduit), Gratuit -12ans

Vivez la musique classique autrement sur la scène du Festival Cube de Musique ! Bordeaux Métropole Rue colonel Jean Fleuret, 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:00:00;2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T22:00:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-24T20:00:00 2021-10-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Métropole Adresse Rue colonel Jean Fleuret, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Métropole Bordeaux