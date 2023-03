Festival cubain Bayamo Parc de La Navale La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer

2023-07-18 – 2023-07-22

Var La Seyne-sur-Mer Mardi 18 et mercredi 19 juillet, place Benoît Frachon : apéros salsa.

Jeudi 20 au samedi 22 juillet, parc de la Navale : 2 scènes, des food trucks (spécialités cubaines et mexicaines), une buvette, un espace pour danseurs. +33 6 28 90 24 76 https://www.bayamo.fr/ Parc de La Navale Cours Toussaint Merle La Seyne-sur-Mer

