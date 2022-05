Festival cubain Bayamo : exposition “Entre dos mares” d’Aconcha La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Festival cubain Bayamo : exposition “Entre dos mares” d’Aconcha La Seyne-sur-Mer, 7 juillet 2022, La Seyne-sur-Mer. Festival cubain Bayamo : exposition “Entre dos mares” d’Aconcha Galerie Hoche 18 avenue Hoche La Seyne-sur-Mer

2022-07-07 – 2022-07-30 Galerie Hoche 18 avenue Hoche

La Seyne-sur-Mer Var Artiste franco-cubaine marquée par ses racines africaines, Aconcha illustre parfaitement la mixité et la richesse culturelle de Cuba. Explosion de couleurs, messages subliminaux, magie et cubanité authentique sont au rendez-vous. Galerie Hoche 18 avenue Hoche La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Galerie Hoche 18 avenue Hoche Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Galerie Hoche 18 avenue Hoche La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Festival cubain Bayamo : exposition “Entre dos mares” d’Aconcha La Seyne-sur-Mer 2022-07-07 was last modified: by Festival cubain Bayamo : exposition “Entre dos mares” d’Aconcha La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 7 juillet 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var