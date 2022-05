Festival cubain Bayamo : concert du Grupo Compay Segundo “La légende de Chan Chan”

Festival cubain Bayamo : concert du Grupo Compay Segundo “La légende de Chan Chan”, 22 juillet 2022, . Festival cubain Bayamo : concert du Grupo Compay Segundo “La légende de Chan Chan”

2022-07-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-22 L’empreinte de “Máximo Francisco Repilado Muñoz”, surnommé Compay Segundo, de renommée internationale, est toujours présente sur les scènes du monde entier grâce au “Grupo Compay Segundo y sus Muschachos”. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville