Festival cubain Bayamo : apéro Salsa avec Caña Santa y Alexis El Mura La Seyne-sur-Mer, 22 juillet 2022, La Seyne-sur-Mer.

2022-07-22 18:30:00 – 2022-07-22 20:00:00

La Seyne-sur-Mer Var Mettez-vous dans l’ambiance cubaine chaque soir pour un “Apéro Salsa” avec Osvaldo Valdes Zambrano (piano, voix), Jorge Luis Jimenez Perez (saxophone, chœurs), Rafael Genisio Riopedre (percussions et chœurs). La Seyne-sur-Mer

