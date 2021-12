Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Festival Cuba Hoy Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Festival Cuba Hoy Espace Job, 5 février 2022, Toulouse. Festival Cuba Hoy

du samedi 5 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à Espace Job

Musique ——- **Fiestas & Cultures du Monde autour de l’Amérique Latine, des Caraïbes et de l’Afrique** « Cuba Hoy ! Terres de Rencontres » fête ses 25 ans ! Une édition spéciale, rythmée de souvenirs, de flashbacks, de retrouvailles et de nouvelles rencontres. Un voyage jalonné d’intrigues, de récits et d’histoires d’Amérique Latine. La musique et la danse tambour battant… pour ensemble partager des moments de culture et de fête !

Infos & réservation : festival-cuba-hoy.fr

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T00:00:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T00:00:00 2022-02-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse