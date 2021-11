Festival Cuba Hoy 2022 MJC Ponts Jumeaux, 3 février 2022, Toulouse.

Festival Cuba Hoy 2022

du jeudi 3 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à MJC Ponts Jumeaux

### Le Festival fête ses 25 ans ! Une édition spéciale, festive et engagée ! Rythmée de souvenirs, de retrouvailles et de nouvelles rencontres. Un voyage tambour battant en Amérique Latine, jalonné de coups de gueule et de coeur, de poésie, de fête et de partage. Plusieurs étapes et différents ports pour accueillir les curieux, les passionnés, les amis, les inconnus… : Pavillon République, Espace Job, Mjc des Amidonniers et Ponts Jumeaux, Espace culturel & artistique Terres de Rencontres, Théâtre des Mazades, Métronum, Cinéma Utopia Borderouge, Médiathéque de Toulouse… Un flow de musique et de danses latines aux multiples tonalités… cinéma, théâtre, performances, expos, ateliers… la culture est présentée sous toutes ses formes, pour tous les publics. ### Plus d’infos [Retrouvez toute la programmation sur le site du festival Cuba hoy](https://www.festival-cuba-hoy.fr/la-programmation-2020) ![]() ### Infos pratiques Du 3 au 6 février 2022

Culture

MJC Ponts Jumeaux 2 Port de l’Embouchure, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T00:00:00 2022-02-03T23:59:00;2022-02-04T00:00:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T00:00:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T00:00:00 2022-02-06T23:59:00