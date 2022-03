Festival Cric Crac! Concert du groupe Ma Petite Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ferme d’en Haut, le samedi 11 juin à 20:30

Cela fait maintenant plusieurs années que Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste, explore le chant traditionnel poitevin avec une fraîcheur déconcertante. Pour ce tout nouveau quartet de musique à danser, elle fait appel à trois musiciens aussi libres et aventureux qu’elle. Les “deux Maxime”, Dancre et Barbeau, proposent des chemins rythmiques hypnotiques redoutables. Thomas Fossaert, quant à lui, maquille le saxophone en poisson pilote improvisateur. Le souffle continu devient lyrisme, participant à cette grande transe collective. Plus habitués des bals, ils proposent pour l’occasion un format concert qui vous fera sans nul doute taper du pied.

Sur réservation, tarif 8€ ou 5€

Samedi 11 juin 2022, 20h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

