Festival Crézanswing : dîner champêtre et feu d’artifice

2022-07-09 – 2022-07-09 Crézanswing vous propose de célébrer l’ouverture de son édition 2022 en participant à son dîner champêtre et feu d’artifice. La soirée sera rythmée par l’accordéon de Robert Hélier. A la tombée de la nuit : défilé aux lampions pour les enfants suivi du feu d’artifice. Dîner champêtre et feu d’artifice organisés par Crézanswing dans le cadre de l’ouverture du festival.

L'animation de la soirée sera assurée par Robert Hélier, "prince" de l'accordéon et chanteur des rues. +33 6 48 32 18 97 http://www.crezanswing.wix.com/festival

