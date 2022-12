Festival Crézanswing : Conférence Jean Michel GENESTE Crézancy-en-Sancerre Crézancy-en-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Crézancy-en-Sancerre

Festival Crézanswing : Conférence Jean Michel GENESTE Crézancy-en-Sancerre, 9 juillet 2023, Crézancy-en-Sancerre . Festival Crézanswing : Conférence Jean Michel GENESTE Route de Sancerre Crézancy-en-Sancerre Cher

2023-07-09 16:00:00 – 2023-07-09 Crézancy-en-Sancerre

Cher Pendant le festival Crézanswing, retrouvez Jean Michel Geneste qui vous parlera de la Grotte Chauvet.

A partir de 16h à la salle des fêtes de Crézancy, route Sancerre. Conférence de Jean Michel GENESTE: La Grotte Chauvet de vous à moi ©Crézanswing

Crézancy-en-Sancerre

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Crézancy-en-Sancerre Autres Lieu Crézancy-en-Sancerre Adresse Route de Sancerre Crézancy-en-Sancerre Cher Ville Crézancy-en-Sancerre lieuville Crézancy-en-Sancerre Departement Cher

Crézancy-en-Sancerre Crézancy-en-Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crezancy-en-sancerre/

Festival Crézanswing : Conférence Jean Michel GENESTE Crézancy-en-Sancerre 2023-07-09 was last modified: by Festival Crézanswing : Conférence Jean Michel GENESTE Crézancy-en-Sancerre Crézancy-en-Sancerre 9 juillet 2023 cher Crézancy-en-Sancerre Route de Sancerre Crézancy-en-Sancerre Cher

Crézancy-en-Sancerre Cher