Crézancy-en-Sancerre Cher Crézancy-en-Sancerre 15 EUR 15 Jean-Michel Geneste, Conservateur Général du Patrimoine vous invite à la découverte du 1er grand chef d’œuvre de l’humanité.

Il y a 36 000 ans, nos ancêtres, loin d’êtres des sauvages, avaient déjà eux aussi leurs « Michel-Ange ». La conférence « La Grotte Chauvet, de vous à moi » est organisée dans le cadre de l’édition 2022 du festival « Crézanswing ». Le festival Crézanswing vous propose une conférence de Jean-Michel Geneste sur le thème « La Grotte Chauvet, de vous à moi ».

Découvrez les quelques 1000 dessins de cette grotte inscrite au patrimoine de l’Humanité depuis 2014. crezanswing@gmail.com +33 6 48 32 18 97 http://www.crezanswing.wix.com/festival Jean-Michel Geneste, Conservateur Général du Patrimoine vous invite à la découverte du 1er grand chef d’œuvre de l’humanité.

