Festival Crézanswing : concert “Les Légendes du Jazz 7th”, 16 juillet 2022, .

Festival Crézanswing : concert “Les Légendes du Jazz 7th”

2022-07-16 – 2022-07-16

Daniel Bechet et Eric Luter, figures emblématiques et populaires du jazz de la Nouvelle-Orléans vous proposent de plonger dans l’âge d’or du jazz français : celui des caveaux de Paris (post Seconde Guerre Mondiale) qui inspirait la rage de vivre et l’envie de fête.

Concert organisé dans le cadre du Festival Crézanswing.

Le festival “Crézanswing” vous propose le concert “Les légendes du jazz 7th”.

Au programme : sonorités de jazz de la Nouvelle-Orléans interprétées par Daniel Bechet et Eric Luter.

©crézanswing

