2022-07-15 18:30:00 – 2022-07-15 Dérivez vers des rivages aux couleurs plurielles et néo-traditionnelles avec le “Rivage Quartet. Cette formation composée de Jean-Jacques Smith à la cornemuse, Delphine Bordat au violoncelle, Jean-Claude Laporte à la vielle soprano et Magali Bordat (vielle) se produit dans le jardin de la Mairie de Crézancy. Concert organisé dans le cadre du festival “Crézanswing”. Crézanswing accueille le “Rivage Quartet” en concert.

Dérivez vers des rivages aux couleurs plurielles et néo-traditionnelles avec le "Rivage Quartet. Cette formation composée de Jean-Jacques Smith à la cornemuse, Delphine Bordat au violoncelle, Jean-Claude Laporte à la vielle soprano et Magali Bordat (vielle) se produit dans le jardin de la Mairie de Crézancy. Concert organisé dans le cadre du festival "Crézanswing".

Au programme : musique néo-traditionnelle au jardin.

crezanswing@gmail.com
+33 6 02 16 38 26
http://www.crezanswing.wix.com/festival

