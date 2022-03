FESTIVAL CRÉATURE Théâtre Municipal Berthelot, 21 mai 2022, Montreuil.

FESTIVAL CRÉATURE

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Théâtre Municipal Berthelot

**Festival créature #1** Naissance du 1er festival du collectif Créature! Les autrices Dominique Chryssoulis, Léonore Confino, Mona El Yafi et la metteuse en scène Véronique Bellegarde vous invitent à bousculer le réel grâce au pouvoir de l’écriture théâtrale et de la fiction. Avec le soutien de la Ville de Montreuil et de Artcena **Samedi 21 mai** **Ateliers d’écriture** Durée : 3 h – Enfants de 7 à 11 ans – Ados de 12 à 17 ans – Adultes Avec les autrices Mona El Yafi, Dominique Chryssoulis, Léonore Confino Hors les murs à la Médiathèque Robert Desnos 14 Bd Rouget de Lisle. Inscriptions : [lecollectifcreature@gmail.com](mailto:lecollectifcreature@gmail.com), à 10 h **Je m’appelle Alice ou la parole des petites filles** Cie Diptyque Théâtre Théâtre – Durée : 60 min – Dès 7 ans Deux sœurs dans un jardin où les fleurs parlent… Mise en scène : Ayouba Ali De et avec : Mona El Yafi et Céline Clergé à 16 h (+ représentation scolaire le 20 mai à 14 h) **Figures du pouvoir au féminin. Regards croisés : théâtre, politique, cinéma** **Table ronde avec Agnès Jaoui, Alexie Lorca, Aurore Évain – Modératrice Mona El Yafi** à 18 h **Big Bang** Performance – Durée : 1 h 30 6 auteur.rices dramaturges ont écrit sur un même thème « les premiers et/ou derniers êtres vivants sur terre ». Ils mettent en voix leurs textes à 20 h 30 **Dimanche 22 mai** **Out** Théâtre – Durée: 1h – Dès 12 ans Le parcours complexe d’une jeune sportive de haut niveau. Texte: Dominique Chryssoulis Mise en espace: Véronique Bellegarde Avec: Jiska Kalvanda Création sonore: Philippe Thibault à 15h30 **Portraits de femmes inattendues** Cinéma – Durée: 45 minutes Par les élèves réalisateurs-trices de la Générale, avec Dominique Aru, cinéaste à 17h **Loi du plus fort** Théâtre – Durée: 1h10 Structuré comme un film, interrogeant l’engagement politique. Texte: Dominique Busch Mise en espace: Véronique Bellegarde à 18h

Pass festival adultes: 10€ / enfants: 5€

Première édition du Festival

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T11:00:00;2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T21:30:00;2022-05-22T15:30:00 2022-05-22T16:30:00;2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-22T18:00:00 2022-05-22T19:00:00