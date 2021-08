Guipavas Guipavas Finistère, Guipavas Festival Coz Castel Guipavas Guipavas Catégories d’évènement: Finistère

Guipavas

Festival Coz Castel Guipavas, 26 août 2021, Guipavas. Festival Coz Castel 2021-08-26 – 2021-08-29

Guipavas Finistère Guipavas Le Festival Coz Castel vous ouvre ses portes, cet été, pour la première fois ! Tous les jours, du 26 au 29 août, venez découvrir une programmation artistique qui satisfera tout le monde ! Le Coz Castel qu’est ce que c’est ? Une prairie verdoyante cachée en contrebas d’une vieille maison familiale, entre Guipavas et Le Relecq Kerhuon. Notre programme : Dès 18h, vous pourrez profiter de scènes ouvertes offertes par nos artistes invités (rap, one man show, musique bretonne, musique française, …) A 20h30 la Compagnie “un dernier pour la route” prend le relais et vous propose sa première création théâtrale : La Noce, de Bertolt Brecht.

Un mariage haut en couleur qui vous rappellera certainement quelques souvenirs ! Et à 22h, nous terminerons la soirée en concert, tantôt rock, tantôt rap, tantôt DJ set , tantôt reggae… Outre les performances artistiques, sur le site, vous aurez l’occasion de profiter de diverses activités : stands de massage, maquillage de paillettes biodégradables, poèmes à la minute… Et bien sûr une buvette locale et un food truck de crêpes bretonnes raviront vos papilles de l’ouverture jusque la fermeture. Pour connaître notre programmation détaillée, suivez nous sur les réseaux sociaux :

Facebook : Festival Coz Castel

Instagram : @cozcastelfestival Les horaires :

Jeudi, vendredi, samedi 18h – minuit ( spectacle à 20h30 )

Dimanche 15h- 22h ( spectacle à 17h30) Nos tarifs : Tarif plein : 15 euros

Tarif enfants – 10 ans : 8 euros

Pass 3 jours : 40 euros

