Festival Cov’artiste Is-sur-Tille, 4 mai 2022, Is-sur-Tille.

Festival Cov’artiste Salle des Capucins Rue des Capucins Is-sur-Tille

2022-05-04 – 2022-05-04 Salle des Capucins Rue des Capucins

Is-sur-Tille Côte-d’Or Is-sur-Tille

EUR Du 4 au 8 mai découvrez le Festival Cov’artistes édition #2. Programme festif et musical. Tarif unique de 3 euros.

Programme :

Mercredi 4 mai à 16 h 30, salle communautaire (stade du Réveil) à Marcilly-sur-Tille : spectacle Les Grumeaux. Au détour de chansonnettes, dans un univers poétique à la croisée entre l’art du clown et le mini cabaret, ce spectacle permet aux enfants de découvrir une multitude d’instruments de musique, du plus connu au plus inattendu.

Vendredi 6 mai à 20 h, salle des Capucins à Is-sur-Tille : Concert Au bois de mon coeur, autour des chansons de Brassens, Trenet, Anne Sylvestre, Camille, Mayra Andrade… mais aussi des voyages colorés en Amérique latine ou au Cap Vert.

Samedi 7 mai à 18 h, salle des Capucins à Is-sur-Tille : Concert New Orleans par les élèves de l’école de musique, concert jazz style Nouvelle Orléans.

Dimanche 8 mai à 16 h, esplanade des Capucins (avec repli salle des Capucins en cas de mauvais temps) : Concert Musiques actuelles réunissant les ateliers de musiques actuelles d’écoles de musique du département : Is-sur-Tille, Chevigny-saint-Sauveur et Genlis.

+33 3 80 95 32 41 https://www.covati.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-29 par