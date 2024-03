FESTIVAL COURTS DANS LA VALLÉE Prémian, vendredi 15 mars 2024.

FESTIVAL COURTS DANS LA VALLÉE Prémian Hérault

Après quelques années de sommeil notre fabuleux festival renaît pour une dernière édition et vous propose tous les films primés depuis le début du festival qui seront couronnés par le « Prix du Public ».

Venez passer un bon moment sur le thème de La Fête et choisir le meilleur film à récompenser !

Après quelques années de sommeil notre fabuleux festival renaît pour une dernière édition et vous propose tous les films primés depuis le début du festival qui seront couronnés par le « Prix du Public ».

Venez passer un bon moment sur le thème de La Fête et choisir le meilleur film à récompenser !

Vendredi 15 mars

20h30 Sélection 2024

22h30 Vote du public

Samedi 16 mars

15h30 Sélection 2024

17h30 Vote du public

18h Grand Quizz

19h Apéro et Repas (sur réservation)

21h Remise des prix et projection du film d’Emir Kusturica « Chat noir chat blanc » 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

D908

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement FESTIVAL COURTS DANS LA VALLÉE Prémian a été mis à jour le 2024-02-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC