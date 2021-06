Rieumes Allées Libération Haute-Garonne, Rieumes Festival Court ou long, c’est toujours bon! Allées Libération Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Festival Court ou long de Rieumes vous accueille les 2 et 3 juillet prochains. Au programme : **Vendredi 2 juillet à 19h :** 1h40 de courts métrages « Maximum moderne », « One slimy story », « Grab », « them », the passage », grand bassin », « un adieu », « partage ». Soirée spéciale « Véo Muret » Fête du cinéma Apéro-concert, quizz ciné, surprises à gagner, foodtruck, buvette. **Samedi 3 juillet à 19h** : Apéro-concert avec Nicolas Roger quizz ciné surprises à gagner, foodtruck, buvette. **à 22h** « Adieu les cons » de Albert Dupontel (4€) Festival de vélocinéma en plein air Allées Libération Rieumes Rieumes Haute-Garonne

