Festival Coups de théâtre Saint-James, vendredi 5 avril 2024.

Festival Coups de théâtre Saint-James Manche

Après le succès de la première édition en 2023, le festival coups de théâtre est reconduit du 5 au 21 avril 2024 à l’Espace Le Conquérant de Saint-James. Se produiront 7 troupes locales de théâtre amateur dont l’association La Grande Récré de Saint-James qui est pour cette deuxième édition co-organisatrice de l’évènement. Axés sur la comédie, ces pièces humoristiques sont accessibles à tous les publics.

Un pack complet pour les 7 représentations à 25 € de quoi ne pas hésiter à se faire plaisir !

Programme

– Vendredi 5 avril, 20h30 Burn Out par Jav’scène de Javené.

– Dimanche 7 avril, 15h Jardin privé suivi de Ce soir on sort par L’Avenir de Cuguen.

– Vendredi 12 avril, 20h30 Qui est Monsieur Schmitt ? par La Belle Andrine d’Avranches.

– Samedi 13 avril, 20h30 La boutique au coin de la rue par L’Elan Artistique de Saint-Hilaire.

– Dimanche 14 avril, 15h La croisière ça m’use par le groupe de Théâtre de Torigni.

– Vendredi 19 avril, 20h30 The Soul Museum par Cat’s Men de l’Etablissement de Travail Protégé de Saint-James.

– Samedi 20 avril, 20h30 Colonel Betty par La Grande Recré de Saint- James.

– Dimanche 21 avril, 15h Colonel Betty par La Grande Recré de Saint- James.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Espace Le Conquérant

Saint-James 50240 Manche Normandie evenementiel@mairie-stjames.com

L’événement Festival Coups de théâtre Saint-James a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MSM Normandie BIT Genêts