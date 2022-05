Festival Coup de Vent ! Saint-Nicolas-du-Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem Catégories d’évènement: 22480

Saint-Nicolas-du-Pélem

Festival Coup de Vent ! Saint-Nicolas-du-Pélem, 5 juin 2022, Saint-Nicolas-du-Pélem. Festival Coup de Vent ! Saint-Nicolas-du-Pélem

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor Samedi 4 et dimanche 5 juin

Festival à base de Théâtre. L’EMDTKB et Les Vendeurs de Vent se sont associés pour un événement tout au long du week-end. Au programme du dimanche : De 9 h 30 à 19 h : Vide grenier – 25/35 exposants – marché aux plantes

marché artisanal – 25 exposants du Centre-Bretagne – Bar et restauration

12 h 30 : Ablain/Kergus – Parvis Ty ar Pelem

14 h : spectacle Hip Hop : ConneXion – salle Ty ar Pelem

14 h 15 : groupes Danse Classique – extraits de Casse-Noisette salle Ty ar Pelem

14 h 45 : Groupes d’élèves de Hip-Hop – Parvis Ty ar Pelem

15 h : L’histoire du Château du Pelem et des Tourelles par Gérard de Boisboissel accompagnée en musique par Ablain/Kergus

De 15 h 30 à 17 h 30 : Stage découverte Hip Hop – Salle des Blés d’Or

15 H 45 : Fanfare Los Trognos Coulos – du vide-greniers au parvis Ty Ar Pelem

16 h 30 : Trio Farenza – église

17 h 30 : Théâtre groupe adultes Paule – Ce soir, c’est la fête – salle Ty ar Pelem

18 h 15: Fanfare Los Trognos Coulos – du vide-greniers au parvis Ty Ar Pelem

19 h : Exploration sonore des instruments intuitifs de Rémi Bonneau – église Infos : https://vendeursdevent.com

