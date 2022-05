Festival Coup de Vent !

Festival Coup de Vent !, 4 juin 2022, . Festival Coup de Vent !

2022-06-04 – 2022-06-04 Samedi 4 et dimanche 5 juin

Festival à base de Théâtre. L’EMDTKB et Les Vendeurs de Vent se sont associés pour un événement tout au long du week-end. Au programme du samedi : journée spéciale Théâtre de 14 h à 16 h 30 : Représentations d’élèves de l’EMDTKB – Salle Ty Ar pelem

Le Magasin de Mr Pock

Les Chaussures sont parties en Week-end – Katarina Valckx – groupe 8-11 ans

GZION – Hervé Blutch – groupe 11–13 ans

Les 3 aveugles de Compiègne – Cortebarbe – groupe 5e collège

Solo danse contemporaine – Margot

17 h : théâtre « Neveztren » – Salle Ty Ar Pelem

Pièce imaginée et écrite par les élèves accompagnés par le dramaturge Ronan Mancec

groupe création (12-15 ans) de Charlotte Petitat

18 h 30 : Cache ta Joie ! – Les Vendeurs de Vent – parvis de la salle Ty ar Pelem

20 h 30 : Kukushka – duo de clowns théâtre – Cie Vis Comica – Salle Ty ar Pelem Infos : https://vendeursdevent.com

Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh / Les Vendeurs de Vent Samedi 4 et dimanche 5 juin

Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh / Les Vendeurs de Vent

