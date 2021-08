Sainte-Marie-sur-Ouche Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d'Or, Sainte-Marie-sur-Ouche Festival Coup de contes : programme du réseau de bibliothèques de la Communauté de communes Ouche et Montagne Sainte-Marie-sur-Ouche Sainte-Marie-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Le réseau de bibliothèques de la communauté de communes Ouche et Montagne participe au festival « Coup de Contes en Côte d'Or » organisé par la Médiathèque Côte d'Or, sur le thème « Famille(s) »

Au programme, des balades contées, des ateliers, des expositions, des séances de jeux de société, un théâtre-forum. Des animations pour tous ! Programmation réalisée par la CCOM en partenariat avec les bibliothèques du territoire, le Conseil Départemental, l’Association Familles Rurales du Sombernonnais, le Relais Petite Enfance de Sombernon, l’association Temps LiVres et le Cercle Généalogique de Côte d’Or. Toutes les animations proposées sont gratuites.

Réservations ouvertes à partir du 1er septembre.
culture@ouche-montagne.fr +33 3 80 49 77 43
http://www.entre-ouche-et-montagne.fr/

Au programme, des balades contées, des ateliers, des expositions, des séances de jeux de société, un théâtre-forum. Des animations pour tous ! Programmation réalisée par la CCOM en partenariat avec les bibliothèques du territoire, le Conseil Départemental, l’Association Familles Rurales du Sombernonnais, le Relais Petite Enfance de Sombernon, l’association Temps LiVres et le Cercle Généalogique de Côte d’Or. Toutes les animations proposées sont gratuites.

dernière mise à jour : 2021-07-29

