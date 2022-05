Festival Country, 9 juillet 2022, .

Festival Country

2022-07-09 14:00:00 – 2022-07-09 00:00:00

Pour la 6ème édition de son Festival Country, The Coyote Line Dance vous propose des animations et initiations par Valou, des concerts de Red Cabbage et Rockin Chairs, des exposants country, des bikers et voitures américaines. Restauration sur place, dîner chili con carne le samedi sur réservation et saucisses frite le dimanche.

+33 2 33 73 65 73 http://thecoyoteslinedance.weebly.com/

