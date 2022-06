Festival country Texas Sidestep Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Festival country Texas Sidestep Pont-l'Abbé, 20 août 2022, Pont-l'Abbé.

Rue Mstislav Rostropovitch Salle le Triskell Pont-l’Abbé Finistère Salle le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch

2022-08-20 – 2022-08-21

Salle le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch

Pont-l’Abbé

Cet événement est organisé par le Comité d'animation de Pont-l'Abbé.

Au programme : des expositions de voitures anciennes américaines et moto, un sculpteur à la tronçonneuse, des cours de danse, un défilé de pin-up, un barbier, concert

Au programme : des expositions de voitures anciennes américaines et moto, un sculpteur à la tronçonneuse, des cours de danse, un défilé de pin-up, un barbier, concert Salle le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

