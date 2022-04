Festival Country Sully Sully Catégories d’évènement: Calvados

Festival Country Sully, 7 mai 2022, Sully.

2022-05-07 12:30:00 – 2022-05-07 00:00:00

Sully Calvados Sully * Samedi 7 Mai

Animations et bal/cd

Exposants

En soirée Bal/Concert avec le Quintet KEVIN BUCKLEY * Dimanche 8 Mai

Animations et bal/cd

Exposants

L’après-midi Bal/Concert avec DUSTY ROADS – Les animations et bals/cd sont animés par Fanfan (Françoise Lebrun) pendant tout le week-end… Petite restauration et buvette sur place.

(Glacières et autres contenants interdit sur le site) Réservation : https://my.weezevent.com/barn-dance-at-sully-week-end-country-music Pass journée samedi : 20 euros

Pass journée dimanche : 18 euros

L’après-midi Bal/Concert avec DUSTY ROADS – Les animations et bals/cd sont animés par Fanfan (Françoise Lebrun) pendant tout le week-end… Petite restauration et buvette sur place.

(Glacières et autres contenants interdit sur le site) Réservation : https://my.weezevent.com/barn-dance-at-sully-week-end-country-music Pass journée samedi : 20 euros

Pass journée dimanche : 18 euros

Pass week-end : 32 euros Renseignements au 06 33 39 00 92 Manoir des Marronniers 2 Grande Rue Sully

