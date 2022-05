Festival Country de Lavardac Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: 47230

Festival Country de Lavardac
Lavardac, 18-21 août 2022

Jeudi soir grande soirée avec Ricky Norton. Vendredi concert avec Leslie Ryan est les CRAZY PUG. Samedi concert avec Didier Beaumont est les RUSTY LEGS. Dimanche concert avec BACK WEST. Durant le festival : stands, voitures, motos, restauration sur place.

Comité d'Animation de Lavardac
Parc de la Mairie Avenue Général de Gaule Lavardac 47230

