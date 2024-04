Festival Couleurs Urbaines Projection Cinéma Olympia Pontarlier, samedi 25 mai 2024.

Organisée par le service jeunesse de la ville de Pontarlier, le cinéma Olympia et l’association Juste Ici.

Projection du documentaire « Juste ici et pas ailleurs ». Suivie de la présentation de l’association juste ici, de leur festival Bien Urbain et échange avec la réalisatrice du documentaire.

Entrée libre. 0 0 EUR.

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Cinéma Olympia 2 rue Louis Pergaud

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté le.roy@ville-pontarlier.com

