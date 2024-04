Festival Couleurs Urbaines Ateliers Urbains rue de Salins Pontarlier, vendredi 24 mai 2024.

Festival Couleurs Urbaines Ateliers Urbains rue de Salins Pontarlier Doubs

Organisée par le service jeunesse de la ville de Pontarlier, Hebi Stud Records et Parloncap.

Rencontre et expérience autour de l’art urbain franco-suisse. Beatbox et blindtest urbain avec Aurélien dans le cadre de l’espace jeune (ados). Atelier rap avec Hebi Stud Records et concerts avec les jeunes du quartier.

Entrée libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

rue de Salins Centre social Berlioz

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté le.roy@ville-pontarlier.com

L’événement Festival Couleurs Urbaines Ateliers Urbains Pontarlier a été mis à jour le 2024-03-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS