Festival Couleurs Urbaines Atelier Land Art Pontarlier, mercredi 22 mai 2024.

Festival Couleurs Urbaines Atelier Land Art Pontarlier Doubs

Organisé par la Ville de Pontarlier et la médiathèque, dans le cadre du Festival Couleurs Urbaines.

Une rencontre et expérience Franco-Suisse pour s’initier à l’art urbain. Découvrez la pratique de Land Art création d’œuvres naturelles.

Gratuit et ouvert à tous. Inscription à la médiathèque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 15:30:00

Parc Jeannine Dessay

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ville-pontarlier.com

