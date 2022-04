Festival Couleurs d’Afrique Elbeuf sur Seine, 16 mai 2022, Elbeuf.

Festival Couleurs d’Afrique

du lundi 16 mai au samedi 21 mai à Elbeuf sur Seine

L’Afrique, ses savoir-faire, ses cultures sont célébrés ce mois de mai à l’occasion du festival Couleurs d’Afrique organisé par la Ville en partenariat avec les associations locales. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Alors n’hésitez plus, venez découvrir, voyager, échanger… **Expositions, ateliers, contes et spectacles** « Au cœur de l’Afrique noire » à La Structure Des panneaux sur l’histoire de l’Afrique, de l’artisanat d’art (bijoux, tableaux, instruments de musique). Du 16 au 21 mai. « Photographies du Maroc » au Cirque-Théâtre d’Elbeuf Une trentaine de photographies de divers voyages de Chantal Audebert au Maroc. Du 12 au 21 mai, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les soirs de spectacles (12, 13, 14 et 20, 21 mai). « Dessins sur l’Afrique » à la médiathèque municipale La Navette, au sein de l’espace jeunesse Dessins des enfants de l’école R. Lefrançois. Du 16 au 21 mai. **Programme détaillé :** Projection tout public du documentaire « Marcher sur l’eau » (voir bande annonce en cliquant ici) Échange à la suite du film avec le CCFD Terre Solidaire. Mardi 17 mai, de 18h30 à 21h, au cinéma Grand Mercure. Couscous et spectacle de danse orientale Projet d’habitants. Places limitées Inscriptions obligatoires au 02 35 77 87 34 Mercredi 18 mai, de 17 à 21h. Activités manuelles en famille : cuisine, masques, sacs en wax, fresque collective Mercredi 18 mai, de 14h30 à 17h30, au Centre Social du Puchot (CSP). Daouda, conteur sénégalais Vente de spécialités culinaires sénégalaises sur place. Jeudi 19 mai, de 18h à 20h, à la Péniche. Faire ensemble : soirée de valorisation des projets collectifs Vendredi 20 mai, de 18h à 20h, à la salle Franklin (place Mendès-France). Stands associatifs, animations et marché africain Mise à l’honneur de l’Afrique et des associations elbeuvienne. Animations et spectacles, vente d’accessoires africains, spécialités culinaires. Samedi 21 mai, de 13h à 18h, au jardin de l’Hôtel de ville. Concert AKLI D Organisé par le service Culture. Samedi 21 mai, à 18h, au jardin de l’Hôtel de ville. L’ensemble du festival est gratuit. **Renseignement et inscription (uniquement pour le couscous) au 02 35 77 87 34 ou [vie.associative2@mairie-elbeuf.fr](mailto:vie.associative2@mairie-elbeuf.fr)**

Gratuit

L’Afrique, ses savoir-faire, ses cultures sont célébrés ce mois de mai à l’occasion du festival Couleurs d’Afrique organisé par la Ville en partenariat avec les associations locales…

Elbeuf sur Seine Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T13:00:00 2022-05-16T20:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-18T13:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T20:00:00