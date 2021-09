Genève Alhambra Genève Festival Couleur Café – Oumou Sangaré Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Festival Couleur Café – Oumou Sangaré Alhambra, 16 octobre 2021, Genève. Festival Couleur Café – Oumou Sangaré

Alhambra, le samedi 16 octobre à 20:00

20 heures Après une petite absence en 2020, Oumou Sangaré a signé en 2021 un retour flamboyant avec nouvel opus. Un album ancré dans la tradition africaine avec une production du label No Format. L’artiste y capture toute la beauté et la force de la musique Wassoulou pour un résultat à la hauteur du talent exceptionnel de cette grande Diva malienne. 22 heures Musique bikutsi, mandingue, blues malien, le zouglou, le soul makossa, le tout teinté de jazz, de latin, de rock ou de funk ! Si vous aimez Salif Keita, Oumou Sangare, le Rail Band… Le Festival Couleur Café vous fera vibrer !

48 à 65 francs

Festival Couleur Café présente : Oumou Sangaré / Black Voices en concert à l’Alhambra le 16 octobre 2021 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève lieuville Alhambra Genève