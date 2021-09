Genève Alhambra Genève Festival Couleur Café – Les Tambours de Brazza Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Alhambra, le dimanche 17 octobre à 17:00

Réunis autour du batteur Emile Biayenda depuis 25 ans, les Tambours de Brazza forment un groupe de percussionnistes à mains nues et de musiciens de haute voltige. Ces 10 hommes produisent une musique polyrythmique et vocale, un rassemblement dansant digne de la rue à Brazzaville. Sur scène, les maîtres-tambours et chanteurs déclenchent instantanément une rythmique qui transporte. Emile Biayenda (batterie-leader) Philippe Parant (guitare ) Julio Rakotonanahary (basse électrique) Soli Matsimba (chant) Ghislain Makoumbou (maître tambour soliste, danseur) Pierrick Nzoungani (maître tambour soliste, danseur) Gabriel Banoma (maître tambour soliste, danseur) Rostant N’ganga (maître tambour soliste, danseur) Vivien Mbizi (maître tambour soliste, danseur ) Bertrand Kikonda (maître tambour soliste, danseur)

38 à 48 francs

