Festival « Coulée Douce » Esplanade du Cadran Solaire, 10 juin 2023, Paris.

Du samedi 10 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

dimanche

de 14h00 à 19h45

samedi

de 16h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

Le Festival « Coulée Douce », organisé par la Compagnie Progéniture, célèbre en 2023 sa 24e édition.

24 ans de lutte pour une démocratisation culturelle, accessible à tous.tes et gratuite.

24 ans de programmations éclectiques, pleines d’artistes professionnel.les super-hyper-ultra talentueux.ses.

Alors venez fêter les beaux jours avec nous ! Au programme : de la musique qui décoiffe, du chant qui fait du bien aux esgourdes, du rêve dont on a bien besoin plein les mirettes, de l’émotion et des souvenirs qui touchent au cœur et bien sûr, comme c’est Coulée Douce, beaucoup d’humour et de Rock’n’Roll !

Nous avons hâte de vous retrouver nombreux.ses pour célébrer la ville et l’art, lors de ce weekend tout à fait inoubliable, et surtout incontournable !

Esplanade du Cadran Solaire 1 rue Jacques Hillairet 75012 Paris

Contact : https://progeniture.fr/festival/ 0144730393 compagnie@progeniture.fr http://www.facebook.com/progeniturecouleedouce http://www.facebook.com/progeniturecouleedouce https://progeniture.fr

© Compagnie Progéniture Affiche Festival Coulée Douce