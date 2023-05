Festival Coulée Douce, de la musique qui décoiffe Promenade Plantée – Jardin de Reuilly – Coulée Verte, 10 juin 2023, Paris.

Du samedi 10 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

samedi

de 16h00 à 23h30

dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Gratuit – tout public

De la musique qui décoiffe, du chant qui fait du bien aux esgourdes, du rêve dont on a bien besoin plein les mirettes, de l’émotion et des souvenirs qui touchent au cœur et bien sûr, comme c’est Coulée Douce, beaucoup d’humour et de Rock’n’Roll !

Au programme :

Cie Intermezzo – « Le Big Ukulélé Syndicate – The Party »

Cie Volpinex – « Arbres Modestes » (création 2023)

Collectif les Aimants – « L’armoire Polyphonique »

Mr Tristan – « Sexy Mother Fucker »

Cirque Hirsute – « CosmiComics »

Cie Progéniture – « Allô ? »

Cie Bruital – « Wanted »

Promenade Plantée – Jardin de Reuilly – Coulée Verte 1 rue Jacques Hillairet 75012 Paris

Contact : compagnie@progeniture.fr https://www.facebook.com/events/709252327092208/?post_id=713639186653522&acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22admin_plan_mall_activity%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1651574105338542¬if_t=admin_plan_mall_activity&ref=notif https://www.facebook.com/events/709252327092208/?post_id=713639186653522&acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22admin_plan_mall_activity%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1651574105338542¬if_t=admin_plan_mall_activity&ref=notif https://progeniture.fr/festival/

Coulée douce