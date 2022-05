Festival Côté jardin Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières Catégories d’évènement: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières Dordogne Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières L’Association “Mosaïques” vous présente sa nouvelle édition du festival Côté jardin avec des spectacles proposés : théâtre, contes, musique, expositions…

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’Association Mosaïques :

