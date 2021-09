Festival Cosm’Osse Osse-en-Aspe, 11 septembre 2021, Osse-en-Aspe. Festival Cosm’Osse 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 22:00:00

Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques Osse-en-Aspe Conférences, animations, observations jour / nuit.

Programme :

11h Conférence sur les météorites

14h Conférence “Notre ciel de ce soir”

17h Conférence sur les ciels de France

20h Observation de Saturne, Jupiter, la Lune et l’univers. Ateliers pour construire un cadran solaire et une carte du ciel.

Tombola (télescope à gagner) Buvette + possibilité de restauration Conférences, animations, observations jour / nuit.

Programme :

11h Conférence sur les météorites

14h Conférence “Notre ciel de ce soir”

17h Conférence sur les ciels de France

20h Observation de Saturne, Jupiter, la Lune et l’univers. Ateliers pour construire un cadran solaire et une carte du ciel.

Tombola (télescope à gagner) Buvette + possibilité de restauration +33 6 20 67 45 97 Conférences, animations, observations jour / nuit.

Programme :

11h Conférence sur les météorites

14h Conférence “Notre ciel de ce soir”

17h Conférence sur les ciels de France

20h Observation de Saturne, Jupiter, la Lune et l’univers. Ateliers pour construire un cadran solaire et une carte du ciel.

Tombola (télescope à gagner) Buvette + possibilité de restauration Cosm’Osse dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Osse-en-Aspe, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Osse-en-Aspe Adresse Ville Osse-en-Aspe lieuville 42.99535#-0.61787