Festival Cornemuses en Morvan #3 Le Cornemuse Arleuf, vendredi 23 février 2024.

Le vin, toujours, pour accompagner les sens. Bienvenue à la Troisième édition de Cornemuses en Morvan à Arleuf et Villapourçon. Cette édition est dédiée à la mémoire d’Antoine Bijon.

Vendredi 23 Février à la salle des fêtes de Villapourçon

– à 18h Dégustation des vins de Gaël Jouvet

Au sud du Massif Central, le Domaine Jouvet orchestre le sol, la vigne et le climat pour son récital de vins blancs, rouges et rosés dans la Haute Vallée de l’Orb.

Son climat méditerranéen tempéré et son altitude la différencie de ses appellations voisines Languedociennes et lui confère ce « tempérament » où les vins allient finesse aromatique et fraîcheur.? Gaël Jouvet, s’imprègne de ce terroir au cours de 10 années comme conseiller viticole mais aussi comme cornemuseux. C’est en 2009 que le rêve se réalise avec la reprise d’une exploitation.

La cornemuse devient l’emblème du domaine et La Boudègue (cornemuse du Haut Languedoc) la cuvée d’excellence. La philosophie du vigneron, à la vigne comme au chai, est la recherche de l’expression de ce terroir d’exception en maintenant le lien entre l’Homme et la nature. L’année 2019 marque une nouvelle étape avec la conversion à l’agriculture biologique. Cet équilibre permet la réalisation de vins généreux, aux arômes harmonieux destinés aux plaisirs.

– à 21h00 Gallica

Trois colosses du Morvan qui taillent leur musique à leur façon. Leurs répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.

– à 22h30 Les Ragoûts

Tout a commencé par une rencontre musicale et culinaire entre les membres du groupe dès 1997 en Bourgogne. Le répertoire est constitué de musiques et chants traditionnels de la région Morvan- Auxois et de compositions des membres du groupe. Les mélodies sont dépoussiérées et ornées d’harmonies décapantes, les rythmes sont soutenus par un swing moderne et probant.

Samedi 24 Février au Cornemuse à Arleuf

– à 15h Dégustations des vins de Gaël Jouvet

Pour ceux qui n’auraient pas pu se rendre à Villapourçon, possibilité de se rattraper au Cornemuse.

– à 21h Duo Gilles Desserprit et Marela Sammarone

Gilles Desserprit, grand cornemuseux du Morvan s’accompagne de Marela Sammarone, jeune violoniste pour un duo inédit.

– à 22h30 Duo Souches

Musiques à danser du Massif Central et Centre-France. Deux jeunes passionné.e.s de ces musiques, à l’accordéon, à la cornemuse et au chant avec l’envie de faire danser sur la musique de leurs racines. Du trad pur Souches, à consommer sans modération !

– à 00h00 Le Bal

Le Bal, « On retiendra l’esprit du bal .Tout est dit, ou plutôt tout est joué, juste comme il faut et rien chez eux ne se fait à l’économie » Alain Vieillard.

Cette formation musicale Roots Morvandelle est née il y a 12 ans, restée en sommeil pendant quelques années ! Elle renaît en 2014 lors d’une demande spéciale de la fête de l’accordéon de Luzy. Depuis elle s’est agrandie avec l’arrivée du pianiste Irlandais Caoimhin Vallely, une belle idée pour croiser les énergies Morvandelles et Irlandaises ! Une musique héritée directement des anciens et jouée par quatre musiciens aux parcours différents. Un grand moment de partage musical et de danse ! Faites chauffer les souliers et que la bourrée fasse exploser le parquet !!

Dimanche 25 Février au Cornemuse à Arleuf

– à 14h30 Session des survivants

On se dit au revoir en musique ? Tous les musiciens sont invités à la session de clôture du Festival pour se dire à l’année prochaine de la plus festive des façons. Dernière session ouverte à toutes et tous.

Tarifs 15€ la soirée / pass festival à 25€

Site internet https://festival.lecornemuse.com/

Pour réserver les places https://lecornemuse.com/evenements/ EUR.

2024-02-23 18:00:00

2024-02-25 23:55:00

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

