Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL CORÉE D’ICI Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

FESTIVAL CORÉE D’ICI Montpellier, 10 novembre 2021, Montpellier. FESTIVAL CORÉE D’ICI 2021-11-10 – 2021-11-27

Montpellier Hérault Septième édition du festival franco-coréen de Montpellier Méditerranée Métropole du 10 au 27 novembre 2021 ! Le Festival ouvre la porte de la Corée au public en invitant le Pays du Matin Calme dans leur quotidien exposition, gastronomie, conférences, arts martiaux, musique, danse… Autant de moments pour créer la rencontre entre artistes, public et passionnés. Les thématiques principales de cette édition sont l’environnement et le développement durable. La programmation complète sera dévoilée prochainement. Pass sanitaire obligatoire Septième édition du festival franco-coréen de Montpellier Méditerranée Métropole du 10 au 27 novembre 2021 ! Découvrez la culture coréenne à travers d’une programmation toujours aussi riche, spectaculaire et de qualité : expositions, musiques, littérature, cinéma, ateliers, gastronomie… +33 7 86 94 04 46 http://festivalcoreedici.com/ Septième édition du festival franco-coréen de Montpellier Méditerranée Métropole du 10 au 27 novembre 2021 ! Le Festival ouvre la porte de la Corée au public en invitant le Pays du Matin Calme dans leur quotidien exposition, gastronomie, conférences, arts martiaux, musique, danse… Autant de moments pour créer la rencontre entre artistes, public et passionnés. Les thématiques principales de cette édition sont l’environnement et le développement durable. La programmation complète sera dévoilée prochainement. Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.6182#3.91471