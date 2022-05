Festival coquelicontes : Pierre Desvigne “Les pieds dans le plat” Masseret Masseret MasseretMasseret Catégories d’évènement: Corrèze

15h – en extérieur – tout public – gratuit. Festival du conte en Limousin.

Conteur : Pierre Desvigne Une jeune fille décide de risquer sa vie pour faire parler un prince mystérieusement silencieux. Pour la première fois, un chasseur redoutable traque une proie qui lui échappe.

Deux œufs discutent dans un frigo, deux philosophes papotent au bord de l’eau, deux hommes se disputent sur un mot… et…Un oiseau qui chante si bien que ce qu’il demande, il l’obtient.

Une jeune fille devient la sage-femme, puis la nourrice, puis l’épouse d’un bien étrange prince.

Une mule corse qui regrette déjà le mariage de son maître. Pierre Desvigne est-il comédien ? Psychiatre ? Auteur de polars? Est-il poète ? Est-il viticulteur ? A-t-il un grain dans la cafetière?

Depuis 2005, comédien, récitant, conteur, auteur, Pierre Desvigne défriche l’art du récit et du conte pour le mettre en résonance avec notre quotidien.

Il cherche, tâtonne, explore des formes de narrations qui oscillent entre slam rythmé, parlé-chanté et improvisations.

Il propose des visites insolites au musée d'arts de Nantes depuis 2018 et à la Collégiale Saint Martin d'Angers depuis 2019.

