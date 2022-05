Festival Coquelicontes : Histoire tombées d’un éventail Auzances Auzances AuzancesAuzances Catégories d’évènement: Auzances

Auzances Creuse salle des fêtes Auzances Creuse Auzances MERCREDI 25 MAI- 15h

Salle des fêtes d’Auzances

Entrée gratuite

A partir de 8 ans MERCREDI 25 MAI- 15h

FESTIVAL COQUELICONTE : “Histoires tombées d’un éventail” de Stéphane FERRANDEZ “Avez-vous déjà vu un conteur marcher sur un coussin, boire avec un éventail, lire dans une serviette et faire dialoguer plusieurs personnages ? C’est un art japonais : le Rakugo. Un voyage dans le temps pour découvrir le Japon comme vous ne l’avez encore jamais vu !” MERCREDI 25 MAI- 15h

