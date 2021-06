FESTIVAL CONVIVENCIA : LADANIVA Argens-Minervois, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Argens-Minervois.

FESTIVAL CONVIVENCIA : LADANIVA 2021-07-19 – 2021-07-19

Argens-Minervois Aude Argens-Minervois

Retrouvons-nous du 4 au 25 juillet 2021 pour fêter les 25 ans du festival ! La péniche transformée en scène navigante propose des escales musicales le long du canal du Midi entre Toulouse et Montpellier. Il n’était pas question que la Tourmente reste à quai cette année. Son programme sera bousculé et adapté, son voyage sera plus court mais d’autant plus intense. La navigation sera rythmée par des escales en musique et des concerts uniques.

Résolument dansant, le groupe LADANIVA marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique. Restauration et buvette sur place par le Festival et la MJC.

+33 5 62 19 06 06

