Festival Convivencia Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Festival Convivencia Arles, 8 juillet 2023, Arles . Festival Convivencia Boulodrome Daillan et final Griffeuille Arles Bouches-du-Rhône

2023-07-08 – 2023-07-12 Arles

Bouches-du-Rhône Envie de partager, de vous faire découvrir nos artistes coups de cœur hors des chemins battus :



Dans le quartier de Trinquetaille comme comme à Griffeuille, l’envie de vous proposer de nombreux ateliers autour de la transition, un marché local, des stands d’information, des jeux de toutes sortes et pour tous les âges, des rencontres et des débats. Faire de découvrir et expérimenter d’autres manières de se déplacer, se nourrir, se chauffer, se cultiver ou encore prendre soin de soi, des autres ou de la planète, dans un espace paisible et chaleureux à l’ombre des platanes, autour de la guinguette maison.



L’envie de se retrouver, le besoin d’être ensemble, tout simplement ! Festival de musiques du monde gratuit, des concerts coups de cœur indispensables à faire partager et découvrir.Un nouveau lieu, de nouveaux horaires, mais l’envie est intacte, aiguisée par un si long silence. +33 6 76 72 80 04 Arles

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Boulodrome Daillan et final Griffeuille Arles Bouches-du-Rhône Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Festival Convivencia Arles 2023-07-08 was last modified: by Festival Convivencia Arles Arles 8 juillet 2023 Arles Bouches-du-Rhône Boulodrome Daillan et final Griffeuille Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône