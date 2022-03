Festival Contrepoint 2 Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Festival Contrepoint 2 Saint-Malo, 25 juin 2022, Saint-Malo. Festival Contrepoint 2 Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo

2022-06-25 22:00:00 – 2022-06-25 04:00:00 Rue des Acadiens La Nouvelle Vague

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Après une première édition au Phare, Contrepoint revient pour une deuxième édition avec un nouveau lieu et de nouveaux horaires ! ANTIGONE [TECHNO / FRANCE] MRD [TECHNO / NORVÈGE] OBEL & NICCO VENIER [TECHNO / SAINT-MALO] BIENVEILLANT B2B CLOVE [HOUSE / SAINT-MALO] contrepointevent@gmail.com https://shotgun.live/fr/festivals/contrepoint-festival-2-antigone-mrd-more Après une première édition au Phare, Contrepoint revient pour une deuxième édition avec un nouveau lieu et de nouveaux horaires ! ANTIGONE [TECHNO / FRANCE] MRD [TECHNO / NORVÈGE] OBEL & NICCO VENIER [TECHNO / SAINT-MALO] BIENVEILLANT B2B CLOVE [HOUSE / SAINT-MALO] Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Ville Saint-Malo lieuville Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Festival Contrepoint 2 Saint-Malo 2022-06-25 was last modified: by Festival Contrepoint 2 Saint-Malo Saint-Malo 25 juin 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine