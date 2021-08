Gommegnies Salle des fêtes de Gommegnies Gommegnies, Nord Festival “Conteurs en Campagne” avec Thierry Beneteau Salle des fêtes de Gommegnies Gommegnies Catégories d’évènement: Gommegnies

Nord

Festival “Conteurs en Campagne” avec Thierry Beneteau Salle des fêtes de Gommegnies, 31 octobre 2021, Gommegnies. Festival “Conteurs en Campagne” avec Thierry Beneteau

Salle des fêtes de Gommegnies, le dimanche 31 octobre à 15:00

Ce sont les Histoires que Thierry Bénéteau a ramassé sur son chemin. Des contes de tradition orale, revisités, réinventés mais jamais malmenés. Cheminant, tranquillement… Le conteur les emporte dans son sac, partout où il va. Il y raconte les petites gens, les paysans, les princesses, les rois, les benêts, les animaux de bon ou mauvaise augure, de basse-cour ou de pleine nature… «CRIC! CRAC! J’ai la clé dans mon sac…Le mensonge est de mise. Tout le monde est d’accord. Faites place au Rêve…Laissez-vous mener par la musicalité de la parole, les rythmes du tambour et de l’accordéon, par quelques chansons et ritournelles qui viendront vous chatouiller l’oreille. Tout public à partir de 6 ans En collaboration avec la Fédération des Foyers Ruraux du Nord et du Pas de Calais

Tarif : 3.50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

« La clé dans le sac » par Thierry Beneteau Salle des fêtes de Gommegnies Gommegnies Gommegnies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gommegnies, Nord Autres Lieu Salle des fêtes de Gommegnies Adresse Gommegnies Ville Gommegnies lieuville Salle des fêtes de Gommegnies Gommegnies